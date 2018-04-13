Новости экономики

20:29 МСК
Новости раздела
Экономика

«Ростех» и Центробанк перейдут на российский аналог системы SWIFT

20:37, 13.04.2018
«Ростех» и Центробанк перейдут на российский аналог системы SWIFT
Фото: ru.wikipedia.org/ NVO

«Ростех» и Центробанк перейдут на российский аналог SWIFT — национальную Систему передачи финансовых сообщений Банка России (СПФС).

Как сообщает пресс-служба госкорпорации, это позволит снизить зависимость от иностранных систем и даст возможность обмениваться информацией с дочерними структурами в защищенном формате без использования мощностей зарубежных провайдеров.

«Цифровая инфраструктура поможет осуществлять обмен данными в зашифрованном режиме, что снижает риск внешнего вторжения в систему и вероятность хакерских атак», — отмечается в сообщении.

В декабре прошлого года стало известно, что из дочернего банка ВЭБа «Глобэкс» через международную систему передачи финансовых сообщений SWIFT хакеры вывели сумму, эквивалентную $1 млн.

Экономика
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Live pic Видеотрансляция VIII расширенное заседания Совета по предпринимательству при Президенте Республики Татарстан