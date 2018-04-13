«Ростех» и Центробанк перейдут на российский аналог системы SWIFT

«Ростех» и Центробанк перейдут на российский аналог SWIFT — национальную Систему передачи финансовых сообщений Банка России (СПФС).

Как сообщает пресс-служба госкорпорации, это позволит снизить зависимость от иностранных систем и даст возможность обмениваться информацией с дочерними структурами в защищенном формате без использования мощностей зарубежных провайдеров.

«Цифровая инфраструктура поможет осуществлять обмен данными в зашифрованном режиме, что снижает риск внешнего вторжения в систему и вероятность хакерских атак», — отмечается в сообщении.

В декабре прошлого года стало известно, что из дочернего банка ВЭБа «Глобэкс» через международную систему передачи финансовых сообщений SWIFT хакеры вывели сумму, эквивалентную $1 млн.