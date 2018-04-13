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Из-за санкций Минфин может увеличить внутренние займы

20:02, 13.04.2018
Из-за санкций Минфин может увеличить внутренние займы
Фото: скриншот yandex.ru

Министерство финансов России может нарастить внутренние заимствования в 2018 году. При этом в бюджете на 2018 год заложены внутренние займы на 817 млрд рублей.

Сумма может быть увеличена, но в любом случае она не превысит размер прошлогодних заимствований в размере 1,1 трлн рублей, передают «Ведомости» со ссылкой на директора департамента госдолга Константина Вышковского.

По его словам, на следующей неделе Минфин планирует возобновить аукционы облигаций федерального займа (ОФЗ), приостановленные из-за резкого выхода инвесторов из российских активов и обвала рынка после объявления 6 апреля новых санкций США против российского бизнеса.

На внешнем рынке в нынешнем году Минфин РФ планирует занять $7 млрд.

Напомним, 6 апреля Минфин США ввел санкции против 38 российских бизнесменов, а также официальных лиц и компаний, и уже готовит новые ограничения из-за «дела Скрипалей» и «других причин».

ЭкономикаФинансы
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