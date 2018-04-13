Новости общества

20:34 МСК
Новости раздела
Общество

Россия высылает грузинского дипломата

15:31, 13.04.2018
Россия высылает грузинского дипломата
Фото: torange.biz

Россия объявила персоной нон грата сотрудника Секции интересов Тбилиси при посольстве Швейцарии в России.

«В ответ на необоснованное решение Грузии о высылке сотрудника Секции интересов России при Посольстве Швейцарии в Тбилиси в связи с бездоказательными обвинениями Великобритании в адрес нашей страны по так называемому «делу Скрипалей» российская сторона объявила неприемлемым лицом сотрудника Секции интересов Грузии при Посольстве Швейцарии в Москве», — передает пресс-служба МИД РФ.

Дипломат должен покинуть Россию в течение семи дней.

Ранее МИД России сообщил о решении выслать из страны сотрудника венгерского посольства.

ОбществоВласть
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Live pic Видеотрансляция VIII расширенное заседания Совета по предпринимательству при Президенте Республики Татарстан