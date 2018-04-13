Россия высылает грузинского дипломата
Россия объявила персоной нон грата сотрудника Секции интересов Тбилиси при посольстве Швейцарии в России.
«В ответ на необоснованное решение Грузии о высылке сотрудника Секции интересов России при Посольстве Швейцарии в Тбилиси в связи с бездоказательными обвинениями Великобритании в адрес нашей страны по так называемому «делу Скрипалей» российская сторона объявила неприемлемым лицом сотрудника Секции интересов Грузии при Посольстве Швейцарии в Москве», — передает пресс-служба МИД РФ.
Дипломат должен покинуть Россию в течение семи дней.
Ранее МИД России сообщил о решении выслать из страны сотрудника венгерского посольства.ОбществоВласть
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