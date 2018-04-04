Россия объявила сотрудника посольства Венгрии в РФ персоной нон грата

МИД России сообщил послу Венгрии в РФ Яношу Баллу о решении выслать из страны сотрудника венгерского посольства.

Как сообщили в пресс-службе российского ведомства, Янош Балл был вызван в МИД сегодня, 4 апреля.

«Ему вручена нота протеста и заявлено, что в ответ на недружественные и необоснованные требования Венгрии о высылке российского дипломатического сотрудника на основании бездоказательных обвинений Великобритании в адрес России из-за так называемого «дела Скрипалей» российская сторона объявляет «persona non grata» сотрудника венгерского посольства», — говорится в сообщении ведомства.

По последним данным, Россия выслала 46 дипломатов из двадцати стран в ответ на высылку российских дипломатов. При этом Москва оставляет за собой право на ответные шаги в отношении Бельгии, Грузии и Черногории, которые приняли решение о высылке российских дипломатов позже остальных стран. В этот список до сегодняшнего дня также входила Венгрия.

Напомним, число высылаемых российских дипломатов из западных стран перевалило за 150. Причиной таких серьезных шагов других стран стала солидарность с Великобританией, представители которой показали в качестве доказательства вины России в отравлении Сергея и Юлии Скрипаль презентацию с доводами из шести слайдов.