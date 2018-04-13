Губернатор Пермского края купил квартиру в ипотеку

Губернатор Пермского края Максим Решетников приобрел квартиру в Перми в ипотеку. Об этом он рассказал в интервью краевой газете «Звезда», отвечая на вопрос о возможном переходе в федеральное правительство.

«Видимо, это национальная игра: как только губернатор вступает в должность, через месяц о нем говорят: «Вот он накосячил, сейчас его снимут». Либо: «Он молодец, и его заберут в Москву». А я вот на днях сделку по ипотеке закрыл — купил квартиру в Перми, поэтому никуда не собираюсь», — подчеркнул он.



Ранее Решетников уже опровергал слухи о возможном переходе на работу в федеральное правительство. По словам губернатора, он намерен отработать в регионе полный срок полномочий.

Напомним, что Максим Решетников был избран губернатором Пермского края в сентябре 2017 года. Срок его полномочий истекает в 2022 году.

