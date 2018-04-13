В Нижегородской области в 2018 году благоустроят около 600 дворов

В мае в Нижегородской области начнутся работы по благоустройству дворовых территорий в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Об этом сообщает правительство региона.

Всего планируется благоустроить 60 общественных пространств, шесть парков и около 600 дворов во всех районах Нижегородской области. При этом предполагаемый объем финансирования программы «Формирование комфортной городской среды» на 2018 год из бюджетов всех уровней составит 1,172 млрд рублей.

В прошлом году в рамках проекта было благоустроено 172 дворовые территории, 12 общественных пространств и шесть парков в 11 районах и городских округах Нижегородской области.

Ранее глава Нижегородской области Глеб Никитин внес в Заксобрание региона проект поправок в бюджет. Расходы предлагается увеличить на 1 млрд рублей, а доходы — на 721 млн рублей.