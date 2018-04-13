Центробанк снизил курс евро до 75,75 рубля

Официальный курс евро к рублю на субботу, 14 апреля, снизился на 1,0062 рубля — до 75,7507 рубля, курс доллара уменьшился на 0,63 рубля — до 61,4311 рубля. Такие данные приводит Центробанк.

Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам на 14 апреля, снизилась на 0,8 рубля, до 67,8749 рубля, по сравнению с показателем на 13 апреля.

Напомним, на 13 апреля регулятор установил официальный курс евро к рублю на уровне 76,75 рубля, курс доллара — 62,06 рубля.