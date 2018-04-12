Курс евро снизился на 2,53 рубля

Официальный курс евро к рублю на пятницу, 13 апреля, снизился на 2,53 рубля — до 76,75 рубля, курс доллара уменьшился на 2 рубля — до 62,06 рубля. Такие данные приводит Центробанк.



Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам на 13 апреля, снизилась на 2,24 рубля, до 68,67 рубля, по сравнению с показателем на 12 апреля.

Напомним, на 12 апреля регулятор установил официальный курс евро к рублю на уровне 79,28 рубля, курс доллара — 64,06 рубля.