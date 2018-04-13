Адвокаты Telegram собираются обжаловать решение суда о блокировке
Юристы Telegram планируют обжаловать решение Таганского суда Москвы о его блокировке.
«Адвокаты Международной «Агоры» не могли участвовать в этом фарсе сегодня. Сейчас нам важно получить сегодняшнее решение суда, изучить его и, конечно, наши адвокаты планируют его обжаловать», — цитирует «РИА Новости» представителя правозащитной организации «Агора» Дмитрия Колбасина.
По его словам, такое ускоренное рассмотрение дела — первое в практике юристов организации.
«Позиция Telegram неизменна — требования ФСБ предоставить доступ к личной переписке пользователей мессенджера не соответствуют Конституции и не основаны на законе. Кроме того, эти требования технически не могут быть исполнены», — добавил Колбасин.
Ранее суд заблокировал доступ к Telegram на территории России до тех пор, пока не будут переданы ФСБ ключи шифрования. Судья отметила, что решение может быть обжаловано в течение месяца.
Справка
Спор между ФСБ и Telegram начался после теракта в метро Санкт-Петербурга. Силовики хотели получить доступ к сообщениям с шести телефонных номеров, предположительно связанных с организаторами взрывов. Дуров тогда заявил, что ключ шифрования позволит ФСБ читать сообщения всех пользователей, поэтому его оставят в тайне. 16 октября Мещанский суд Москвы оштрафовал Telegram на 800 тыс. рублей за отказ подчиниться требованиям силовиков, ключ шифрования мессенджер так и не предоставил.
20 марта стало известно, что Роскомнадзор может заблокировать Telegram через 15 дней, если компания откажется предоставить спецслужбам информацию, необходимую для декодирования сообщений пользователей.
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