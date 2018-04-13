Адвокаты Telegram собираются обжаловать решение суда о блокировке

Юристы Telegram планируют обжаловать решение Таганского суда Москвы о его блокировке.

«Адвокаты Международной «Агоры» не могли участвовать в этом фарсе сегодня. Сейчас нам важно получить сегодняшнее решение суда, изучить его и, конечно, наши адвокаты планируют его обжаловать», — цитирует «РИА Новости» представителя правозащитной организации «Агора» Дмитрия Колбасина.



По его словам, такое ускоренное рассмотрение дела — первое в практике юристов организации.



«Позиция Telegram неизменна — требования ФСБ предоставить доступ к личной переписке пользователей мессенджера не соответствуют Конституции и не основаны на законе. Кроме того, эти требования технически не могут быть исполнены», — добавил Колбасин.

Ранее суд заблокировал доступ к Telegram на территории России до тех пор, пока не будут переданы ФСБ ключи шифрования. Судья отметила, что решение может быть обжаловано в течение месяца.