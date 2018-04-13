Суд не стал взыскивать с бывшего главы Оренбургского района 19 миллионов рублей

Оренбургский райсуд не поддержал требование администрации Оренбургского района взыскать с бывшего главы района 19 млн рублей.

Муниципалитет хотел получить от экс-руководителя деньги, которые у него отсудил подрядчик, построивший несколько лет назад в районе детский сад.

Изначально цена контракта составляла около 83 млн рублей, сообщает пресс-служба суда. Однако ответчик согласовал повышение сметы на 19 млн рублей. Позже администрация района не оплатила именно эту сумму, и подрядчик смог отсудить ее у районных властей.

Муниципалитет решил, что понес убытки из-за экс-главы.

Суд установил, что допрасходы были обоснованными и бывший чиновник одобрил их правильно. Отдельно суд заметил, что администрация должна была обратиться с иском не более чем через год после понесенного ущерба.

В сообщении не указывается имя бывшего главы администрации. Однако сейчас муниципалитет возглавляет бывший замминистра сельского хозяйства области Василий Шмарин. Он является главой района с 2015 года. До этого 4 года кресло главы района занимал Сергей Елманов. Прежде он являлся начальником Донгузского гарнизона и депутатом райсовета.