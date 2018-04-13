В Татарстане в зону подтопления попали 47 участков, 4 моста и дорога

Пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ сообщила, что за сутки произошло подтопление 17 участков и трех частных жилых домов в Зеленодольском районе, одного низководного моста в Азнакаевском и одного в Новошешминском районах.

Кроме того, в зоне подтопления остаются: 27 участков в Кайбицком муниципалитете и два низководных моста в Буинском районе. Также затоплена одна грунтовая дорога местного значения в Апастовском районе.

Напомним, уже вчера стало известно, что в Татарстане затопило четыре муниципальных района. А в соседней Башкирии в результате паводка в Уфимском районе «под водой» оказался поселок Зубово. Подтоплены 84 придомовых участка.