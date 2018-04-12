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МЧС: в Татарстане затопило четыре района

11:58, 12.04.2018
МЧС: в Татарстане затопило четыре района
Фото: mchs.tatarstan.ru

По данным на сегодняшнее утро, на территории Татарстана под подтопление попали четыре муниципальных района, 27 приусадебных участков в одном населенном пункте, три низководных моста и один участок дороги, передает пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ.

«Угрозы населенным пунктам нет, жизнедеятельность не нарушена, имеются другие подъездные пути», — говорится в сообщении. Однако прогнозы неутешительные — вода продолжит подниматься.

Режим повышенной готовности введен в Кайбицком районе, где уже затопило почти 30 участков. В Буинском и Новошешминском муниципалитетах остаются подтопленными мосты.

Ранее МЧС сообщало, что уровень воды в водохранилищах Челнов и Тольятти достиг критической отметки.

Происшествия Татарстан
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