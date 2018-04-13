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СМИ: полиция пришла с обыском к мэру Волоколамска

10:52, 13.04.2018
СМИ: полиция пришла с обыском к мэру Волоколамска
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Сотрудники полиции около шести часов утра пришли с обыском в дом главы Волоколамска Петра Лазарева. В ходе обыска ничего не изъяли, сообщает «Дождь».

Напомним, с 21 марта свыше 200 детей и около 100 взрослых жителей Волоколамского района обратились за медицинской помощью из-за выбросов с полигона «Ядрово».

Роспотребнадзор выяснил, что уровень сероводорода возле свалки превышает норму в 1,5—2,5 раза. После чего в Волоколамском районе чиновники начали раздавать жителям респираторы и маски.

Тысячи людей периодически выходят на митинги за закрытие «Ядрово». По некоторым данным, следующий митинг должен пройти завтра, 14 апреля.

Происшествия
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