СМИ: полиция пришла с обыском к мэру Волоколамска

Сотрудники полиции около шести часов утра пришли с обыском в дом главы Волоколамска Петра Лазарева. В ходе обыска ничего не изъяли, сообщает «Дождь».

Напомним, с 21 марта свыше 200 детей и около 100 взрослых жителей Волоколамского района обратились за медицинской помощью из-за выбросов с полигона «Ядрово».

Роспотребнадзор выяснил, что уровень сероводорода возле свалки превышает норму в 1,5—2,5 раза. После чего в Волоколамском районе чиновники начали раздавать жителям респираторы и маски.

Тысячи людей периодически выходят на митинги за закрытие «Ядрово». По некоторым данным, следующий митинг должен пройти завтра, 14 апреля.