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Центробанк России отозвал лицензию у «Конфидэнс Банка»

08:53, 13.04.2018 1
Центробанк России отозвал лицензию у «Конфидэнс Банка»
Фото: ru.wikipedia.org / NVO

Центральный Банк России сообщил об отзыве у ООО «КБ Конфидэнс Банк» лицензии на осуществление банковских операций и назначении временной администрации.

Отмечается, что регулятор принял такое решение в связи с «использованием рискованной бизнес-модели, ориентированной на обслуживание интересов основного собственника и, как следствие, формированием на балансе значительного объема активов неудовлетворительного качества». Кроме того, банк не предпринял должных мер для улучшения ситуации после внесения Центробанком предупреждений.

Ранее ЦБ РФ отозвал лицензию у севастопольского ПАО Банк «ВВБ», у московского «Лайтбанка», а также у самарского «АктивКапитал Банка» и у «Телекоммерц Банка».

ЭкономикаБанки
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 13 апр
    Жаль. Нравились услуги этого банка.В каком банке можно будет получить деньги?
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