ЦБ РФ отозвал лицензию у ПАО Банк «ВВБ»

Сегодня Центробанк России отозвал лицензию у севастопольского ПАО Банк «ВВБ». Приказ опубликован на сайте регулятора.

Отмечается, что банк не исполнял законы и нарушал требования «о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем». Кроме того, банк снизил размер собственных средств ниже уставного капитала, установленного на дату регистрации.

Ранее ЦБ РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского «Лайтбанка», а также у самарского «АктивКапитал Банка».