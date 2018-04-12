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В мэрии Казани сообщили о сбое в программе расчета квартплаты

19:40, 12.04.2018 2
В мэрии Казани сообщили о сбое в программе расчета квартплаты
Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

При переходе Единого расчетного центра Казани на новую версию программного продукта для расчета квартплаты произошел сбой. В результате при распечатке счетов-фактур за март могли возникнуть несоответствия и некорректное отображение количества проживающих в квартирах и жилплощади.

Также возможно неточное считывание штрих-кодов при внесении платы. При этом сбой программы не отразился на расчетах стоимости ЖКУ и итоговой сумме квартплаты.

Как сообщает пресс-служба мэрии Казани, при обнаружении этих несоответствий в счетах-фактурах необходимо обратиться в территориальные отделения ЕРЦ или управляющую компанию для замены квитанции.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о запрете коммерческой рекламы на квитанциях по оплате жилищно-коммунальных услуг.

ОбществоИнфраструктура Татарстан
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 12 апр
    БАРС Груп косячит :)
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  • Damir Shavaleev 13 апр
    Не БАРС Груп косячит с нашей КОММУНАЛКОЙ а есть индивидуумы от ЖКХ и все это знают.....
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