Путин подписал закон о запрете рекламы на платежных квитанциях ЖКУ

Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете коммерческой рекламы на квитанциях по оплате жилищно-коммунальных услуг. Документ опубликован на портале правовой информации.

«Не допускается размещение рекламы на платежных документах для внесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги, в том числе на оборотной стороне таких документов», — говорится в документе.



Ранее правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила проект о запрете рекламы услуг по написанию дипломных работ и диссертаций. Под запретом могут оказаться услуги по подготовке и написанию дипломов, докладов и других работ.