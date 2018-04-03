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Путин подписал закон о запрете рекламы на платежных квитанциях ЖКУ

15:44, 03.04.2018 2
Путин подписал закон о запрете рекламы на платежных квитанциях ЖКУ
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете коммерческой рекламы на квитанциях по оплате жилищно-коммунальных услуг. Документ опубликован на портале правовой информации.

«Не допускается размещение рекламы на платежных документах для внесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги, в том числе на оборотной стороне таких документов», — говорится в документе.

Ранее правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила проект о запрете рекламы услуг по написанию дипломных работ и диссертаций. Под запретом могут оказаться услуги по подготовке и написанию дипломов, докладов и других работ.

ОбществоВласть
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 03 апр
    Слава Богу,дождались....... Это больше всего волнует граждан..... Хоть голых баб рисуйте,только суммы сделайте поменьше....
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  • Анонимно 03 апр
    Надо еще запретить загружать ненужной макулатурой почтовые ящики. Домушникам видно, кто давно уже дома не ночует, неговоря про экологию. Можно для особо любящих халявной макулатуры, чтобы только по личному соглашению заполняли ящики, пусть пройдутся, опросят, возьмут подписи, и алга. (товарищи депутаты, бесплатный совет на дельный законопроект).
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