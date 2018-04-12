Активы «Ижкомбанка» за 2017 год сократились на 0,5 миллиарда рублей

ПАО «АКБ «Ижкомбанк» опубликовало консолидированную отчетность по МСФО за 2017 год. За этот период активы банка сократились на 0,5 млрд рублей.

Согласно документу, опубликованному на портале раскрытия корпоративной информации, активы банка в 2017-м составили 10,58 млрд рублей. Годом ранее этот показатель достигал 11,08 млрд рублей.

При этом сократились и обязательства кредитной организации. В 2017 году обязательства «Ижкомбанка» уменьшились с 10,16 до 9,56 млрд рублей.

Кредитный портфель банка вырос на 30 млн рублей, до 5,83 млрд рублей.

Ранее «Реальное время» писало, что «Ижкомбанк» привлек 11,7 млн рублей госсредств.