Курбан Бердыев: «Мы не афишируем, но финансовая ситуация сложная»

Главный тренер казанского «Рубина» в преддверии матча 26-го тура чемпионата России против «Амкара» ответил на вопросы журналистов.

— Нюансы при подготовке к «Амкару» традиционные, — сказал Бердыев. — Мы идем от себя. От своего состояния, конечно, учитывая игру соперника. Будет сложная игра.

— За счет чего один из аутсайдеров чемпионата сумел выиграть два последних матча?

— Это организованная команда. Они знают, как играть. Опыт Гаджиева, плюс умение настроить на игру Евсеева дают свои плоды.

— В Перми искусственное поле. Ждать ли из-за этого изменений в составе?

— Возможно. Посмотрим по состоянию в день матча. Есть пока проблемы у Камболова, Жемалетдинова и Могилевца.

— В каком состоянии Подберезкин?

— Сегодня работает в общей группе. Посмотрим.

— Бухаров вернулся. Какие у вас планы на него?

— Это, по вашему мнению, он вернулся. По нашему — не возвращался. Не знаю, откуда пошла эта информация.

— Были фотографии на сайте.

— Бухарову мы, как и всем, кто нас просит, оказываем помощь при восстановлении. О возвращении разговоров нет. Он просто обратился. Тем более наш воспитанник, и мы откликнулись.

— А почему нет таких разговоров? Все-таки он неплохо провел первую часть сезона.

— Мы не знаем, какая у нас будет финансовая ситуация к концу. Мы не афишируем, но она сложная.

— В связи с этим с будущим Попова тоже ничего не ясно?

— Тем более. Безусловно, мы бы хотели его оставить, но ситуация очень серьезная, — передает слова тренера корреспондент «Реального времени».

Напомним, ранее стало известно, что матч предпоследнего тура чемпионата России «Рубина» с «Уфой» перенесен на 7 мая.