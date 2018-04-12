В казанском Кремле назвали имена министров, допустивших ошибки в декларациях о доходах

Девять представителей республиканского кабинета министров допустили ошибки в декларациях о доходах за прошлый год. Об этом сообщила официальный представитель казанского Кремля Лилия Галимова.

Среди них Фарид Абдулганиев, министр экономики РТ (ранее министр экологии и природных ресурсов РТ); Адель Вафин, бывший министр здравоохранения РТ (ныне советник ректора КФУ); Артем Здунов, бывший министр экономики РТ (сейчас председатель правительства Дагестана); Владимир Леонов, министр по делам молодежи и спорту РТ; Алмас Назиров, бывший министр лесного хозяйства РТ; Энгель Фаттахов, бывший министр образования РТ ( ныне руководитель Актанышского района РТ).

Также ошибки были зафиксированы в декларациях Азата Хамаева, министра земельных и имущественных отношений РТ; Василя Шайхразиева, заместителя премьер-министра РТ, председателя национального совета Всемирного конгресса татар; и Романа Шайхутдинова, министра информатизации и связи РТ, передает ИА «Татар-информ».

По словам Галимовой, претензии поступили к оформлению справок. Они носят технический характер и не связаны с подачей ложных данных, пояснила она.

Ранее стало известно, что президент РТ Рустам Минниханов лично проверит декларации о доходах татарстанских чиновников.