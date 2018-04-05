Законопроект о блокировке сайтов с порочащей информацией приняли в первом чтении

Государственная дума России одобрила в первом чтении законопроект, разрешающий судебным приставам просить Роскомнадзор блокировать сайты с информацией, порочащей честь и достоинство граждан или деловую репутацию юридических лиц, сообщает «Интерфакс».

Так власти надеются на «повышение уровня исполнения исполнительных документов, содержащих требования об удалении сведений, распространенных в сети интернет, порочащих честь, достоинство или деловую репутацию гражданина или деловую репутацию юридического лица», говорится в пояснительной записке.

Ранее Минкультуры РФ разработало законопроект, по которому за нарушение авторских и смежных прав можно будет блокировать сайты без решения суда.