Законопроект о блокировке сайтов с порочащей информацией приняли в первом чтении
Государственная дума России одобрила в первом чтении законопроект, разрешающий судебным приставам просить Роскомнадзор блокировать сайты с информацией, порочащей честь и достоинство граждан или деловую репутацию юридических лиц, сообщает «Интерфакс».
Так власти надеются на «повышение уровня исполнения исполнительных документов, содержащих требования об удалении сведений, распространенных в сети интернет, порочащих честь, достоинство или деловую репутацию гражданина или деловую репутацию юридического лица», говорится в пояснительной записке.
Ранее Минкультуры РФ разработало законопроект, по которому за нарушение авторских и смежных прав можно будет блокировать сайты без решения суда.
Справка
21 марта Комиссия по этике Государственной думы рассмотрела заявления трех журналисток — продюсера телекомпании «Дождь» Дарьи Жук, корреспондента русской службы «Би-би-си» Фариды Рустамовой и Екатерины Котрикадзе из RTVI — о домогательствах со стороны депутата Леонида Слуцкого. Также руководство компании BBC передало комиссии аудиозапись, сделанную корреспонденткой Фаридой Рустамовой, которую она считает доказательством неэтичного поведения депутата. Глава комиссии Отари Аршба заявил, что запись комиссия не слушала, и посоветовал девушкам обратиться в правоохранительные органы. Отари Аршба в итоге сообщил, что «комиссия не усматривает нарушения Слуцким поведенческих норм». Более десятка СМИ посчитало решение несправедливым, поведение Слуцкого аморальным и недопустимым и объявило бойкот.
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