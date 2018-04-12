Кирилл Петров: «Для меня ничего особенного, что еду в Казань. За игрой «Ак Барса» я не слежу»

Форвард московского ЦСКА Кирилл Петров в разговоре с журналистами рассказал, что за игрой своей бывшей команды не следит и особенных ощущений от приезда в Казань не испытывает.

«Для кого-то, может, и сенсация, что мы прошли СКА (в полуфинале плей-офф — 4:2), но мы спокойно готовились. За игрой «Ак Барса» не слежу. Вообще, для меня ничего особенного, что еду в Казань, я там часто бываю. В Казани много знакомых осталось, нормально с ними общаюсь. Вот с Александром Бурмистровым недавно созванивались. Нет, никакого пари с ним не заключили. Надеюсь, обнимемся после серии. У меня личные счеты с Билялетдиновым? Не знаю, как ответить. С чего такой вопрос задаете?» — сказал Петров журналистам.



Напомним, ранее казанский «Ак Барс» вышел в финал Кубка Гагарина, где встретится с московским ЦСКА.