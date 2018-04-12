Украина выходит из СНГ

Президент Украины Петр Порошенко поручил кабинету министров начать процедуру официального выхода Украины из учредительных органов СНГ, передает «РИА Новости».



Порошенко предложил «окончательно закрыть украинское представительство при соответствующих институтах в Минске» и поручил инвентаризировать всю договорно-правовую базу, заключенную Украиной в рамках СНГ «на предмет соответствия национальным интересам».

При этом президент пообещал внести в Раду проект о немедленном прекращении отдельных положений договора о дружбе с Россией. В силе останутся положения о том, что стороны «уважают территориальную целостность друг друга и подтверждают нерушимость существующих между ними границ».

Ранее стало известно, что Киев введет санкции против российских бизнесменов.