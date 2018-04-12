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Украина выходит из СНГ

13:04, 12.04.2018 6
Украина выходит из СНГ
Фото: commons.wikimedia.org / skhakirov

Президент Украины Петр Порошенко поручил кабинету министров начать процедуру официального выхода Украины из учредительных органов СНГ, передает «РИА Новости».

Порошенко предложил «окончательно закрыть украинское представительство при соответствующих институтах в Минске» и поручил инвентаризировать всю договорно-правовую базу, заключенную Украиной в рамках СНГ «на предмет соответствия национальным интересам».

При этом президент пообещал внести в Раду проект о немедленном прекращении отдельных положений договора о дружбе с Россией. В силе останутся положения о том, что стороны «уважают территориальную целостность друг друга и подтверждают нерушимость существующих между ними границ».

Ранее стало известно, что Киев введет санкции против российских бизнесменов.

ОбществоВласть
комментарии 6

комментарии

  • Анонимно 12 апр
    Какой ужас! Какой ужас! Как дальше жить?
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  • Анонимно 12 апр
    СНГ по сути мало что из себя представляет и связано с деятельностью Ельцина .Выход Украины ничего не изменяет .
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  • Анонимно 12 апр
    Прости их,Господи,не ведуют что творят....Похоже,распад этой страны,неминуем.....
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    Анонимно 12 апр
    ты про какую страну?)) им одна дорога, в евросоюз.
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  • Анонимно 12 апр
    а где Артоменко ? почему она молчить не выступает в защиту русских.
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  • Анонимно 12 апр
    печально смотреть как откалываются, когда то братские народы((( грузины, украинцы, прибалты, средняя азия....
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