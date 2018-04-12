Главным гаишником Перми стал Евгений Одинцев
В ГИБДД Перми появился новый начальник. Им назначен Евгений Одинцев, занимавший до этого должность заместителя начальника отдела.
Его предшественник Евгений Кадочников назначен заместителем руководителя Госавтоинспекции Прикамья, передает «ФедералПресс».
В правоохранительные органы Одинцев пришел в 2001 году. Работал в ГИБДД на разных должностях, прошел путь от инспектора по дознанию до начальника отдела технического надзора.ОбществоВласть
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым