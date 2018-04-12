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Главным гаишником Перми стал Евгений Одинцев

12:57, 12.04.2018
Главным гаишником Перми стал Евгений Одинцев
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В ГИБДД Перми появился новый начальник. Им назначен Евгений Одинцев, занимавший до этого должность заместителя начальника отдела.

Его предшественник Евгений Кадочников назначен заместителем руководителя Госавтоинспекции Прикамья, передает «ФедералПресс».

В правоохранительные органы Одинцев пришел в 2001 году. Работал в ГИБДД на разных должностях, прошел путь от инспектора по дознанию до начальника отдела технического надзора.

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