Главным гаишником Перми стал Евгений Одинцев

В ГИБДД Перми появился новый начальник. Им назначен Евгений Одинцев, занимавший до этого должность заместителя начальника отдела.

Его предшественник Евгений Кадочников назначен заместителем руководителя Госавтоинспекции Прикамья, передает «ФедералПресс».

В правоохранительные органы Одинцев пришел в 2001 году. Работал в ГИБДД на разных должностях, прошел путь от инспектора по дознанию до начальника отдела технического надзора.