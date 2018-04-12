На господдержку сельских маршрутов в РТ за три года потратят 570 миллионов рублей

На господдержку межмуниципальных перевозок между селами в Татарстане в 2018—2020 годах потратят более 570 млн рублей. Об этом сегодня на заседании комитета Госсовета РТ по экономике, инвестициям и предпринимательству рассказал замминистра транспорта и дорожного хозяйства РТ Андрей Егоров.



Он пояснил, что господдержка необходима, так как на сельских маршрутах сейчас довольно низкий пассажиропоток, сообщает корреспондент «Реального времени».

Ранее «Реальное время» проанализировало данные о межрегиональных маршрутах, перевозчиках и их владельцах. Как выяснилось, легко уехать только из трех городов республики: Казани, Нижнекамска и Набережных Челнов.