Новости экономики

20:45 МСК
Новости раздела
Экономика

На господдержку сельских маршрутов в РТ за три года потратят 570 миллионов рублей

10:28, 12.04.2018
На господдержку сельских маршрутов в РТ за три года потратят 570 миллионов рублей
Фото: ru.wikipedia.org/ Vario Sol

На господдержку межмуниципальных перевозок между селами в Татарстане в 2018—2020 годах потратят более 570 млн рублей. Об этом сегодня на заседании комитета Госсовета РТ по экономике, инвестициям и предпринимательству рассказал замминистра транспорта и дорожного хозяйства РТ Андрей Егоров.

Он пояснил, что господдержка необходима, так как на сельских маршрутах сейчас довольно низкий пассажиропоток, сообщает корреспондент «Реального времени».

Ранее «Реальное время» проанализировало данные о межрегиональных маршрутах, перевозчиках и их владельцах. Как выяснилось, легко уехать только из трех городов республики: Казани, Нижнекамска и Набережных Челнов.

ЭкономикаБюджет Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Live pic Видеотрансляция VIII расширенное заседания Совета по предпринимательству при Президенте Республики Татарстан