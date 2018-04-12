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Кубок ЧМ-2018 доставят в Россию 1 мая

09:21, 12.04.2018 Сюжет:  ЧМ-2018 по футболу в России
Кубок ЧМ-2018 доставят в Россию 1 мая
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Кубок чемпионата мира по футболу FIFA-2018 доставят во Владивосток 1 мая. Прибывает официальный трофей из Японии.

Столица Приморского края станет первым из девяти городов, которые примут Кубок. Желающие сфотографироваться с ним смогут это сделать 1 и 2 мая, сообщает «Интерфакс».

Чемпионат мира по футболу впервые пройдет на территории России с 14 июня по 15 июля. Всего 11 российских городов примут футбольные матчи: Москва, Санкт-Петербург, Казань, Екатеринбург, Самара, Саранск, Сочи, Волгоград, Нижний Новгород, Калининград, Ростов-на-Дону.

СпортФутбол
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