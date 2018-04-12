Кубок ЧМ-2018 доставят в Россию 1 мая

Кубок чемпионата мира по футболу FIFA-2018 доставят во Владивосток 1 мая. Прибывает официальный трофей из Японии.

Столица Приморского края станет первым из девяти городов, которые примут Кубок. Желающие сфотографироваться с ним смогут это сделать 1 и 2 мая, сообщает «Интерфакс».

Чемпионат мира по футболу впервые пройдет на территории России с 14 июня по 15 июля. Всего 11 российских городов примут футбольные матчи: Москва, Санкт-Петербург, Казань, Екатеринбург, Самара, Саранск, Сочи, Волгоград, Нижний Новгород, Калининград, Ростов-на-Дону.

