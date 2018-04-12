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Власти Оренбурга рекомендовали сделать Радоницу нерабочим днем

09:20, 12.04.2018
Власти Оренбурга рекомендовали сделать Радоницу нерабочим днем
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Администрация Оренбурга рекомендовала руководителям предприятий и компаний города объявить нерабочим днем Радоницу. В этом году православные отмечают День поминовения усопших 17 апреля.

Постановление было подписано 10 апреля, сообщает пресс-служба администрации.

При этом городские власти подчеркивают, что постановление носит лишь рекомендательный характер.

Предложение сделать Радоницу нерабочим днем выдвинул митрополит Оренбургский и Саракташский Вениамин.

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