Власти Оренбурга рекомендовали сделать Радоницу нерабочим днем
Администрация Оренбурга рекомендовала руководителям предприятий и компаний города объявить нерабочим днем Радоницу. В этом году православные отмечают День поминовения усопших 17 апреля.
Постановление было подписано 10 апреля, сообщает пресс-служба администрации.
При этом городские власти подчеркивают, что постановление носит лишь рекомендательный характер.
Предложение сделать Радоницу нерабочим днем выдвинул митрополит Оренбургский и Саракташский Вениамин.Общество
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