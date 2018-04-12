Новости общества

20:46 МСК
Новости раздела
Общество

Минниханов опубликовал в соцсетях видео с «запуском» ракеты с площади Свободы

08:44, 12.04.2018
Минниханов опубликовал в соцсетях видео с «запуском» ракеты с площади Свободы
Фото: скриншот

Президент Татарстана Рустам Минниханов опубликовал на своей странице в Instagram видео с «запуском» ракеты с площади Свободы. В День космонавтики он решил показать, как выглядел бы такой пуск в самом центре Казани.









Также Минобороны РФ в преддверии этого праздника опубликовало на своем сайте материалы об офицерской службе первого космонавта, полковника Юрия Гагарина. Среди документов: учетно-послужная карта, приказы, служебные письма и статьи.

ОбществоВласть Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Live pic Видеотрансляция VIII расширенное заседания Совета по предпринимательству при Президенте Республики Татарстан