Минниханов опубликовал в соцсетях видео с «запуском» ракеты с площади Свободы

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Президент Татарстана Рустам Минниханов опубликовал на своей странице в Instagram видео с «запуском» ракеты с площади Свободы. В День космонавтики он решил показать, как выглядел бы такой пуск в самом центре Казани.

































Также Минобороны РФ в преддверии этого праздника опубликовало на своем сайте материалы об офицерской службе первого космонавта, полковника Юрия Гагарина. Среди документов: учетно-послужная карта, приказы, служебные письма и статьи.

