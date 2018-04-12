Минобороны РФ опубликовало архивные материалы об офицерской службе Гагарина

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Минобороны РФ в преддверии Дня космонавтики опубликовало на своем сайте материалы об офицерской службе первого космонавта, полковника Юрия Гагарина. Среди документов: учетно-послужная карта, приказы, служебные письма и статьи.

«Документы из фондов Центрального архива Минобороны России рассказывают о знаменательных вехах в прохождении военной службы Юрием Гагариным, начиная с момента присвоения ему первого офицерского звания «лейтенант» после окончания 1-го Чкаловского военного авиационного училища летчиков имени К. Е. Ворошилова в октябре 1957 года», — говорится в сообщении министерства.

Ранее на сайте Минобороны РФ был опубликован совместный проект министерства и его Центрального архива к 75-летию Сталинградской битвы. В проекте представлены архивные документы, посвященные защитникам города.