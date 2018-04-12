АКРА: в 2017 году депозиты регионов почти сравнялись с их коммерческим долгом

В 2017 году объем банковских депозитов субъектов России практически сравнялся с объемом их коммерческого долга (облигации и кредиты). Об этом говорится в исследовании Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА).



«Последний раз среднегодовые объемы депозитов субъектов и их коммерческого долга были сравнимы в 2011 году. В кризисные годы — в 2014-м и 2015-м — коммерческий долг субъектов РФ был выше среднегодовых показателей по объемам депозитов (на 632 млрд руб. и 533 млрд руб. соответственно)», — приводит выдержку из документа ТАСС.

При этом среднегодовой размер консолидированного коммерческого долга регионов (долги субъектов и муниципалитетов) в 2017 году по-прежнему превосходил среднегодовой объем депозитов — 1,31 трлн рублей против 1,11 трлн.

Ранее правительство РФ смягчило условия реструктуризации долгов регионов.