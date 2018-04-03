Правительство РФ смягчило условия реструктуризации долгов регионов

Правительство России смягчило условия реструктуризации задолженности российских регионов. Соответствующее постановление опубликовано на сайте Кабмина.

Правилами было определено, что Минфин России вправе при заключении дополнительных соглашений установить на 1 января 2018 года предельные значения доли государственного долга субъекта Федерации.



В документе говорится, что в случае снижения в действующих соглашениях по состоянию на 1 января 2018 года к фактическому уровню на 1 января 2017 года доли государственного долга субъекта Федерации более чем на 2% объема доходов без учета безвозмездных поступлений за 2017 год.

Предусматривается возможность установления доли государственного долга субъекта Федерации на 1 января 2018 года со снижением не менее чем на 2% от фактического значения доли государственного долга субъекта Федерации на 1 января 2017 года, однако она должна быть не выше ее фактического значения на 1 декабря 2017 года.

«Подписанным постановлением эта норма исключена», — сказано в документе.

Предполагается, что это повысит устойчивость бюджетов регионов, заключивших дополнительные соглашения о реструктуризации задолженности по бюджетным кредитам, а также позволит снизить риски нарушения регионами-должниками обязательств по поэтапному снижению доли долга в сумме доходов.

Напомним, что в конце февраля Госсовет Татарстана принял законопроект о реструктуризации долга на 5,7 млрд рублей. При этом в 2018—2019 годах республикой ежегодно будет выплачиваться по 286 млн 557 тыс. рублей.