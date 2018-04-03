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Правительство РФ смягчило условия реструктуризации долгов регионов

07:28, 03.04.2018
Правительство РФ смягчило условия реструктуризации долгов регионов
Фото: pixabay.com

Правительство России смягчило условия реструктуризации задолженности российских регионов. Соответствующее постановление опубликовано на сайте Кабмина.

Правилами было определено, что Минфин России вправе при заключении дополнительных соглашений установить на 1 января 2018 года предельные значения доли государственного долга субъекта Федерации.

В документе говорится, что в случае снижения в действующих соглашениях по состоянию на 1 января 2018 года к фактическому уровню на 1 января 2017 года доли государственного долга субъекта Федерации более чем на 2% объема доходов без учета безвозмездных поступлений за 2017 год.

Предусматривается возможность установления доли государственного долга субъекта Федерации на 1 января 2018 года со снижением не менее чем на 2% от фактического значения доли государственного долга субъекта Федерации на 1 января 2017 года, однако она должна быть не выше ее фактического значения на 1 декабря 2017 года.

«Подписанным постановлением эта норма исключена», — сказано в документе.

Предполагается, что это повысит устойчивость бюджетов регионов, заключивших дополнительные соглашения о реструктуризации задолженности по бюджетным кредитам, а также позволит снизить риски нарушения регионами-должниками обязательств по поэтапному снижению доли долга в сумме доходов.

Напомним, что в конце февраля Госсовет Татарстана принял законопроект о реструктуризации долга на 5,7 млрд рублей. При этом в 2018—2019 годах республикой ежегодно будет выплачиваться по 286 млн 557 тыс. рублей.

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