Самолет рейса Москва — Казань из-за тумана сел в Нижнем Новгороде

Самолет SU-6191, летевший из Москвы в Казань, вынужденно сел в нижегородском аэропорту «Стригино».

Минувшей ночью самолет добрался до Казани, но не смог сесть в аэропорту из-за тумана. В итоге воздушное судно пробыло в небе два часа, а затем отправилось в Нижний Новгород.

«Самолет приземлился в нашем аэропорту в 03.30, а в 05.50 он вылетел в Казань», — приводит слова директора «Стригино» Федора Клишковского «ФедералПресс».

Напомним, что 28 февраля в аэропорту Казани было приостановлено движение авиатранспорта из-за поломки частного самолета на взлетной полосе.