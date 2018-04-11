Гендиректор «Гранд ТВ» Юрий Шлемензон заработал в прошлом году 5,5 миллиона рублей

Гендиректор «Гранд ТВ» и депутат Гордумы Кирова Юрий Шлемензон заработал в 2017 году 4,5 млн рублей. Еще 4,5 млн рублей заработала его жена.

Согласно декларации, опубликованной на сайте Гордумы, в собственности депутата находится квартира площадью 62,6 кв. м и земельный участок площадью 1 416 кв. м. Также Шлемензон владеет жилым домом на 99,9 кв. м.

В собственности гендиректора «Гранд ТВ» также находится автомобиль BMW X3 2011 года выпуска.

Напомним, что самым успешным за 2017 год депутатом кировской Гордумы стал Михаил Шихов, заработавший 31,6 млн рублей. При этом два народных избранника не задекларировали вообще никаких доходов.

