Татарстан вошел в топ-3 регионов России по росту цен на вторичное жилье

В Татарстане стоимость квадратного метра вторичного жилья повысилась на 2,4% по сравнению с IV кварталом 2017 года. При этом рост цен по России составил 1,3%.



Рост цен на вторичное жилье в январе — феврале 2018 года завершился небольшим снижением цен в марте, которое может продолжится до мая, сообщили «Реальному времени» в Domofond.ru.

Максимальный рост цен аналитики отметили в Санкт-Петербурге. Там стоимость квадратного метра в марте достигла 114,2 тыс. рублей, что составляет 5,8%. При этом в республиках Тыва (2,5%) и Татарстан (2,4%) цены повысились до 54,3 и 53,6 тыс. рублей за кв. м соответственно.