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В Мордовии средняя зарплата с февраля прошлого года выросла на 13,5%

15:57, 11.04.2018 1
В Мордовии средняя зарплата с февраля прошлого года выросла на 13,5%
Фото: pixabay.com

В Республике Мордовия среднемесячная зарплата работников организаций в феврале 2018 года составила 24762,8 рубля, что больше февраля 2017 года на 13,5%. Об этом сообщает Мордовиястат.

За январь — февраль 2018 года заработная плата составила 24376,1 рубля и увеличилась по сравнению с январем — февралем 2017 года на 11,9%.

Уровень заработка работников образования вырос на 20,8% к февралю 2017 года, работников здравоохранения и предоставления социальных услуг — на 35,4%, работников в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений — на 15,5%.

Также выросли зарплаты в сельском хозяйстве (на 14,6% к февралю прошлого года), на предприятиях транспортировки и хранения (16,6%) и в строительной сфере (15,5%).

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, правительство России выделит регионам дополнительные средства на повышение зарплат.

АналитикаЭкономикаФинансы
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 12 апр
    Январь,февраль получили бюджетники и все...за март уже дали такую зарплату как раньше получали.
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