В Мордовии средняя зарплата с февраля прошлого года выросла на 13,5%

В Республике Мордовия среднемесячная зарплата работников организаций в феврале 2018 года составила 24762,8 рубля, что больше февраля 2017 года на 13,5%. Об этом сообщает Мордовиястат.

За январь — февраль 2018 года заработная плата составила 24376,1 рубля и увеличилась по сравнению с январем — февралем 2017 года на 11,9%.

Уровень заработка работников образования вырос на 20,8% к февралю 2017 года, работников здравоохранения и предоставления социальных услуг — на 35,4%, работников в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений — на 15,5%.



Также выросли зарплаты в сельском хозяйстве (на 14,6% к февралю прошлого года), на предприятиях транспортировки и хранения (16,6%) и в строительной сфере (15,5%).

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, правительство России выделит регионам дополнительные средства на повышение зарплат.