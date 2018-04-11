Правительство выделит регионам средства на повышение зарплат

Регионы получат от правительства России дополнительные средства для повышения МРОТ к выделенным ранее 36 млрд рублей. Об этом рассказал премьер-министр России Дмитрий Медведев во время ежегодного отчета перед Госдумой.

«Коллеги спрашивают, найдут ли регионы деньги на повышение зарплат с учетом увеличения МРОТ. Мы поддержку им обязательно окажем. Уже сейчас мы выделили из резервного фонда правительства на эти цели 36 млрд рублей», — цитирует Медведева «Газета.ру».

Он также добавил, что правительству удалось довести показатели зарплаты бюджетников до среднего по экономике регионов уровня.

Ранее сообщалось, что регионы могут получить дополнительную поддержку из федерального бюджета на выплаты повышенного МРОТ к выделенным ранее 20 млрд рублей.