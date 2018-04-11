Правительство выделит регионам средства на повышение зарплат
Регионы получат от правительства России дополнительные средства для повышения МРОТ к выделенным ранее 36 млрд рублей. Об этом рассказал премьер-министр России Дмитрий Медведев во время ежегодного отчета перед Госдумой.
«Коллеги спрашивают, найдут ли регионы деньги на повышение зарплат с учетом увеличения МРОТ. Мы поддержку им обязательно окажем. Уже сейчас мы выделили из резервного фонда правительства на эти цели 36 млрд рублей», — цитирует Медведева «Газета.ру».
Он также добавил, что правительству удалось довести показатели зарплаты бюджетников до среднего по экономике регионов уровня.
Ранее сообщалось, что регионы могут получить дополнительную поддержку из федерального бюджета на выплаты повышенного МРОТ к выделенным ранее 20 млрд рублей.
Справка
21 марта Комиссия по этике Государственной думы рассмотрела заявления трех журналисток — продюсера телекомпании «Дождь» Дарьи Жук, корреспондента русской службы «Би-би-си» Фариды Рустамовой и Екатерины Котрикадзе из RTVI — о домогательствах со стороны депутата Леонида Слуцкого. Также руководство компании BBC передало комиссии аудиозапись, сделанную корреспонденткой Фаридой Рустамовой, которую она считает доказательством неэтичного поведения депутата. Глава комиссии Отари Аршба заявил, что запись комиссия не слушала, и посоветовал девушкам обратиться в правоохранительные органы. Отари Аршба в итоге сообщил, что «комиссия не усматривает нарушения Слуцким поведенческих норм». Как повела себя депутатская комиссия, вы можете оценить сами. Более десятка федеральных СМИ («Коммерсант», РБК, «Эхо Москвы», «Дождь», «Говорит Москва» и другие) посчитали решение несправедливым, поведение Слуцкого аморальным и недопустимым и объявили бойкот.
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