Мэр Кирова за 2017 год заработала 4,7 миллиона рублей

Доходы главы Кирова Елены Ковалевой за 2017 год составили 4,7 млн рублей. Ее муж за тот же период заработал 604 тысячи рублей.

Согласно декларации Ковалевой, опубликованной на сайте Гордумы Кирова, она владеет квартирой площадью 53,7 кв. м. В собственности мужа указан автомобиль Ford Fiesta.

Сведений за 2016 год нет. В 2015 году, когда Ковалева возглавляла министерство финансов области, она отчитывалась о годовом доходе в 755 тысяч рублей.

Напомним, что главой Кирова Ковалева стала в сентябре 2017 года. С июля 2015-го по октябрь 2016 года она занимала пост министра финансов Кировской области. До этого около девяти лет Ковалева руководила департаментом финансов области.