Бывший главврач Кировской ОДКБ Рябов заработал за год 1,4 миллиона рублей
Зампредседателя Гордумы Кирова и бывший главврач Кировской областной детской клинической больницы Алексей Рябов задекларировал доход за 2017 год в 1,4 млн рублей.
При этом его супруга в прошлом году заработала только 340 рублей, следует из отчета, опубликованного на сайте Гордумы.
В собственности Рябова числятся две квартиры площадью 41,5 и 56,1 кв. м соответственно. Также он владеет двумя земельными участками площадью 1 500 и 720 кв. м.
Рябов имеет автомобиль Honda CR-V. У его супруги в собственности Toyota Prius.
Оба они пользуются земельным участком площадью 500 кв. м.
Рябов в 2012 году возглавил КОГБУЗ «Детский клинический консультативно-диагностический центр» в качестве и.о. главного врача. В 2013 году он был официально утвержден в должности. В 2016 году он был назначен главным врачом Кировской ОДКБ. С 2017 года занимает должность зампреда Гордумы Кирова.
Напомним, что доход другого заместителя председателя Гордумы, Александра Вострикова, за 2017 год составил 1,9 млн рублей.ОбществоВласть Кировская область
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