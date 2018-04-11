Бывший главврач Кировской ОДКБ Рябов заработал за год 1,4 миллиона рублей

Зампредседателя Гордумы Кирова и бывший главврач Кировской областной детской клинической больницы Алексей Рябов задекларировал доход за 2017 год в 1,4 млн рублей.

При этом его супруга в прошлом году заработала только 340 рублей, следует из отчета, опубликованного на сайте Гордумы.

В собственности Рябова числятся две квартиры площадью 41,5 и 56,1 кв. м соответственно. Также он владеет двумя земельными участками площадью 1 500 и 720 кв. м.

Рябов имеет автомобиль Honda CR-V. У его супруги в собственности Toyota Prius.

Оба они пользуются земельным участком площадью 500 кв. м.

Рябов в 2012 году возглавил КОГБУЗ «Детский клинический консультативно-диагностический центр» в качестве и.о. главного врача. В 2013 году он был официально утвержден в должности. В 2016 году он был назначен главным врачом Кировской ОДКБ. С 2017 года занимает должность зампреда Гордумы Кирова.

Напомним, что доход другого заместителя председателя Гордумы, Александра Вострикова, за 2017 год составил 1,9 млн рублей.