Зампред Гордумы Кирова Востриков за год заработал менее 2 млн рублей

Доходы заместителя председателя Гордумы Кирова Александра Вострикова в 2017 году составили 1,9 млн рублей. Еще 1,4 млн рублей заработала его супруга.

Востриков задекларировал двухкомнатную квартиру площадью 54,1 кв. м. Также он владеет автомобилем Volkswagen Tiguan, следует из отчетности, опубликованной на сайте кировской Гордумы.

С 2007 года Востриков занимает руководящие должности в ЗАО «Кировский молочный комбинат».

Напомним, что глава Кирова Елена Ковалева указала в декларации доход в 4,7 млн рублей.