В Алжире упал военный самолет, число жертв может превысить 200 человек

Военный самолет потерпел крушение в Алжире, число жертв может превысить 200 человек, сообщает телеканал «Аль-Хадас».

Отмечается, что крушение потерпел Ил-78. ЧП произошло в сельскохозяйственной зоне около города Блида около 08.00 по местному времени. На место происшествия были направлены 14 карет скорой помощи. Движение на близлежащих дорогах перекрыто, сообщает «РИА Новости».

Напомним, сегодня в результате жесткой посадки вертолета в Хабаровске погибли 6 человек. Вертолет упал в 4.30 мск в районе улиц Антенной — Хирургической. Здания и сооружения не пострадали.