Новым гендиректором «Саратовских авиалиний» стал Игорь Натыкан

Совет директоров АО «Саратовские авиалинии» назначил генеральным директором предприятия Игоря Натыкана. Об этом сообщается на сайте авиаперевозчика.

Игорь Николаевич Натыкан родился 23 февраля 1956 года в Приморском крае. Окончил Киевский институт инженеров гражданской авиации. Работает в АО «Саратовские авиалинии» на протяжении более 27 лет. Ранее занимал должность директора аэропорта «Саратов Центральный».



Напомним, что вчера Совет директоров АО «Саратовские авиалинии» на внеочередном собрании досрочно прекратил полномочия гендиректора Алексея Вахромеева.

Ранее Ространснадзор предписал приостановить эксплуатацию всех самолетов Ан-148. Это было сделано после того, как разбился самолет «Саратовских авиалиний», вылетевший из Москвы в Орск. В результате авиакатастрофы погиб 71 человек. Позднее в Росавиации заявили, что дополнительно проверят «Саратовские авиалинии» в связи с «безответственностью» гендиректора компании.

