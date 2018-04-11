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Новый замглавы Минэкономразвития РФ Торосов может сменить Подгузова в совете директоров АСВ

08:28, 11.04.2018
Новый замглавы Минэкономразвития РФ Торосов может сменить Подгузова в совете директоров АСВ
Фото: asv.org.ru

Николай Подгузов намерен в скором времени покинуть совет директоров Агентства по страхованию вкладов (АСВ). На смену ему придет новый заместитель министра экономического развития Илья Торосов, который курирует вопросы финансово-банковской деятельности, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Ранее заместитель министра экономического развития РФ Николай Подгузов по рекомендации премьер-министра РФ Дмитрия Медведева был назначен новым гендиректором «Почты России». Экс-глава «Почты России» Дмитрий Страшнов вошел в состав совета директоров РБК в качестве независимого члена.

ЭкономикаБанки
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