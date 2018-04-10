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Совбез ООН не принял резолюцию России по расследованию химатак в Сирии

23:26, 10.04.2018
Совбез ООН не принял резолюцию России по расследованию химатак в Сирии
Фото: commons.wikimedia.org / Cancillería Ecuador

Совет безопасности ООН не принял резолюцию России относительно расследования химических атак в Сирии.

Как пишет RT, за проект резолюции проголосовали шесть стран, семь выступили против, две воздержались.

Ранее на этом же заседании Россия заблокировала проект резолюции США, который также касался расследования химатак. За этот документ проголосовали 12 членов Совета Безопасности. Против, помимо России, высказалась Боливия, Китай воздержался от голосования.

Ранее США возложили на Россию ответственность за возможную химатаку в Сирии. В Минобороны РФ опровергли эту информацию.

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