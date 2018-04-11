Новости общества

20:55 МСК
Новости раздела
Общество

Сегодня в Татарстане ожидаются дожди и до +7

04:34, 11.04.2018
Сегодня в Татарстане ожидаются дожди и до +7
Фото: tatarmeteo.ru

В среду, 11 апреля, в Республике Татарстан ожидается облачная погода с прояснениями. Возможны осадки в виде дождя и мокрого снега.

Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный умеренный.

Как сообщается на сайте Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ, максимальная температура днем по Татарстану составит от +2°С до +15°С, в западных районах до +7°С.

В Казани днем ожидается от +2°С до +4°С. В Набережных Челнах дневная температура воздуха составит от +2°С до +6°С.

Общество Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Live pic Видеотрансляция VIII расширенное заседания Совета по предпринимательству при Президенте Республики Татарстан