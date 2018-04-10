Поставщики электроники предупредили российских ретейлеров о росте закупочных цен на 5—10%

Европейские производители электроники и бытовой техники предупредили российских ретейлеров о грядущем повышении закупочных цен на товары на 5—10% из-за ослабления курса рубля.

«Розничные цены на технику зависят не только от курсов валют и, как показал опыт 2014—2015 годов, реагируют на ослабление рубля с замедлением и в меньшем объеме. Европейские производители уже объявили о планах по увеличению закупочных цен на 5—10%», — сообщили ТАСС в пресс-службе «МВидео».

Информацию об этом агентству также подтвердили и в «Эльдорадо».

Российские компании пообещали предпринять меры по сдерживанию роста цен.

Напомним, что сегодня Центробанк повысил курс евро почти на 5 рублей, а доллар — на 4 рубля.