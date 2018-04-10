Посольство РФ в Лондоне потребовало обеспечить встречу Юлии Скрипаль с российским консульством

Посольство РФ в Лондоне направило в британский МИД ноту с требованием обеспечить встречу дочери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля Юлии Скрипаль с российскими консулами.

«Посольством в Форин оффис направлена очередная нота с требованием обеспечить встречу Юлии Скрипаль с российскими консулами в соответствии с Венской конвенцией о консульских сношениях и двусторонней Консульской конвенцией, которые британская сторона продолжает нарушать», — передает ТАСС со ссылкой на российское диппредставительство.

Ранее стало известно, что Юлию Скрипаль выписывают из больницы после отравления в британском Солсбери.

