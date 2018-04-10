Посольство РФ в Лондоне потребовало обеспечить встречу Юлии Скрипаль с российским консульством
Посольство РФ в Лондоне направило в британский МИД ноту с требованием обеспечить встречу дочери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля Юлии Скрипаль с российскими консулами.
«Посольством в Форин оффис направлена очередная нота с требованием обеспечить встречу Юлии Скрипаль с российскими консулами в соответствии с Венской конвенцией о консульских сношениях и двусторонней Консульской конвенцией, которые британская сторона продолжает нарушать», — передает ТАСС со ссылкой на российское диппредставительство.
Ранее стало известно, что Юлию Скрипаль выписывают из больницы после отравления в британском Солсбери.
Справка
5 марта в Великобритании отравили экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. После чего они находились в коме. Юлия Скрипаль пришла в себя 29 марта.
Позже Великобритания официально обвинила Россию в попытке убийства бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. В связи с этим из Британии выслали российских дипломатов. В солидарность с Лондоном были высланы представители России и из других стран. В ответ на это Москва приняла зеркальные меры.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым