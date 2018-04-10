СМИ сообщили о выписке Юлии Скрипаль из больницы

Дочь экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля Юлию выписывают из больницы после отравления в британском Солсбери, передает телеканал Sky News со ссылкой на источники.

Ранее национальная служба здравоохранения Великобритании сообщила об улучшении состояния Юлии Скрипаль. В службе отметили, что состояние пострадавшей в результате инцидента в Солсбери Юлии Скрипаль быстро улучшается и больше не оценивается как критическое.

8 апреля стало известно о намерении США предложить Скрипалям переехать под новыми именами, чтобы избежать дальнейших покушений на их жизни. После чего посольство России в Лондоне назвало нарушением международного права переселение Сергея и Юлии Скрипалей в США, Австралию, Канаду либо Новую Зеландию.