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СМИ сообщили о выписке Юлии Скрипаль из больницы

09:50, 10.04.2018
СМИ сообщили о выписке Юлии Скрипаль из больницы
Фото: mil.ru

Дочь экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля Юлию выписывают из больницы после отравления в британском Солсбери, передает телеканал Sky News со ссылкой на источники.

Ранее национальная служба здравоохранения Великобритании сообщила об улучшении состояния Юлии Скрипаль. В службе отметили, что состояние пострадавшей в результате инцидента в Солсбери Юлии Скрипаль быстро улучшается и больше не оценивается как критическое.

8 апреля стало известно о намерении США предложить Скрипалям переехать под новыми именами, чтобы избежать дальнейших покушений на их жизни. После чего посольство России в Лондоне назвало нарушением международного права переселение Сергея и Юлии Скрипалей в США, Австралию, Канаду либо Новую Зеландию.

Справка

5 марта в Великобритании отравили экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. После чего они находились в коме. Юлия Скрипаль пришла в себя 29 марта.

Позже Великобритания официально обвинила Россию в попытке убийства бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. В связи с этим из Британии выслали российских дипломатов. В солидарность с Лондоном были высланы представители России и из других стран. В ответ на это Москва приняла зеркальные меры.

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