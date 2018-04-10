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Арбитраж Башкирии отказался банкротить «Башлес» по заявлению Сбербанка

17:56, 10.04.2018
Арбитраж Башкирии отказался банкротить «Башлес» по заявлению Сбербанка
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Арбитражный суд Башкирии оставил без движения заявление Сбербанка о банкротстве ООО «Башкирская лесопромышленная компания» («Башлес»). Банк требовал банкротства компании за долг около 800 млн рублей.

Согласно материалам арбитражного суда, причиной отказа стало неверное оформление иска. Сбербанк не уведомил о своем намерении подать на банкротство «Башлеса» за 15 дней.

По данным «Интерфакса», на рассмотрении суда находятся восемь исков Сбербанка к «Башлесу» и его структурам на 798,6 млн рублей.

Напомним, что в феврале налоговая служба потребовала признать банкротом спортивное общество «Динамо». Долг перед ФНС у общества составил 2 млн рублей.

Бизнес Башкортостан
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