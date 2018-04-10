ФАС согласовала слияние «Связного» и «Евросети»

Федеральная антимонопольная служба разрешила объединить салоны связи «Евросеть» и «Связной» в одну компанию.

«Федеральная антимонопольная служба согласовала ходатайство компании «ДТСРЕТЕЙЛ ЛТД» (структура «Мегафона») о приобретении 100% голосующих акций АО «Связной Логистика» (управляет сетью «Связной»), а также прав, позволяющих определять условия осуществления предпринимательской деятельности ООО «Мобильный Телекоммуникационный Сервис» компаниями «Евросеть-Ритейл», «Про-Сервис» и «ЕС-Аренда», — сообщается на официальном сайте ФАС.

Теперь документально подтверждено, что «Евросеть» и «Связной» ведут свою деятельность на одинаковых рынках.

Напомним, что в конце марта ПАО «Мегафон» подало в ФАС ходатайство о покупке АО «Связной Логистика.