Губернатор Оренбуржья выехал на место крушения Ан-148 в Подмосковье после обращения родственников погибших

Губернатор Оренбургской области Юрий Берг совместно с представителями МЧС посетит сегодня место крушения самолета Ан-148 в Подмосковье. Глава региона встретится с представителями МЧС и родственниками погибших.

«Вопрос о необходимости дополнительного осмотра места падения самолета был поставлен родственниками погибших», — передает пресс-служба правительства области.

По данным «РИА Новости», сегодня после нового осмотра места трагедии спасатели обнаружили 13 фрагментов самолета.

Напомним, что сегодня представители МЧС сообщили, что повторно исследуют место авиакатастрофы, поскольку снег сходит, открывая новые детали. Ранее в соцсетях стало распространяться видео, снятое одной из родственниц погибшего в крушении Ан-148. Она отметила, что в поле видны обломки самолета, личные вещи погибших и фрагменты тел.